Vereador Neto Acioli volta a destacar importância da Copervales para o município de Atalaia

Na manhã desta terça-feira, 14 de setembro, o vereador Neto Acioli recebeu em seu gabinete o radialista Adaias Ferraz, onde participou de uma entrevista exclusiva para a Rádio Web do site Atalaia Pop.

No exercício do seu primeiro mandato de vereador, Neto Acioli vem se destacando com um trabalho atuante, sempre atento as principais necessidades da população que representa. Adaias Ferraz também lembrou que Neto Acioli é uma voz muito próxima da Copervales na Câmara Municipal de Atalaia.

“A expectativa de moagem para esse ano é da melhor possível. Sempre acreditei muito neste projeto e digo sempre que a Copervales é a mais importante empresa do nosso município, com uma expectativa de moer 900 mil toneladas de cana de todos os cooperados. Quando a Copervales está funcionando, sete meses de moagem, ganha do mototaxi, taxista, comerciante, o feirante, o frentista, o cortador de cana. É muito bom para o nosso município e só temos que agradecer”, destacou o vereador Neto Acioli.

O vereador também destacou o trabalho que vem desenvolvendo em prol dos atalaienses: “Na realidade o vereador é um funcionário público, pago pelo povo da cidade. Essa ilusão que tinha antes que a Câmara era dos vereadores, isso não existe, a Câmara é do povo. Local para ouvir as reivindicações, ver o que tá errado, o que tá faltando no seu bairro, na sua região e correr atrás, fazer as Indicações e torcer para que elas sejam realizadas. O gabinete do Nosso Amigo permanece do mesmo jeito, atendendo a população de Atalaia que semper me procura”.

Confira logo abaixo a entrevista na íntegra: