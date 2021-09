Grandes jogos marcam a abertura da 2ª Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol

Os atalaienses puderam acompanhar uma agenda repleta de jogos de futebol na manhã e tarde deste domingo (12), na abertura da 2ª Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol Amador. A competição é organizada pela Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Esportes e Lazer.

Grandes jogos marcaram a retomada das competições oficiais de futebol no município.

Unidos da Vila e Fazendinha venceram seus jogos por W.O., já que Sapelense e Tatu Gaia, respectivamente, não entraram em campo.

Na primeira fase, jogos de ida e volta. As 12 equipes vitoriosas avançam para a próxima fase. Das equipes eliminadas na primeira fase, serão selecionadas 4 (quatro) equipes melhores ranqueadas, analisando critérios determinados no Regulamento da competição, para compor as Oitavas de Final. A partir das Oitavas de Final, jogo único eliminatório até a grande final.

Campeão, Vice-campeão, Terceiro e Quarto lugar garantem acesso para a Primeira Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol Amador 2022.

Confira os resultados:

No campo Comesa 1:

08:00 – Azul Real 0 x 2 Amigos do Badala

10:00 – Juventus 1 x 0 Volta Redonda

13:30 – ECO 1 x 1 Estrela

15:30 – Real Alto 2 x 1 Bittencourt

No campo São Sebastião:

08:00 – E. Club 21 2 x 1 Palmeiras

10:00 – Tatu Gaia 0 x 3 Fazendinha

13:30 – Corinthia 1 x 0 Náutico Vila

15:30 – Deus É Fiel 1 x 0 Chapecoense

No campo Lourival Melo:

08:00 – Ferroviária 1 x 1 Jovem Branca B

10:00 – Sapelense 0 x 3 Unidos da Vila

13:30 – Arrumadinho 0 x 4 Meninos de Deus

15:30 – Subzero FC 0 x 2 Meninos da Vila