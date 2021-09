Vereadora Janaína do Cal leva crianças da comunidade Sapé para se apresentarem no Projeto Rua Fechada

Crianças participaram do Projeto Rua Fechada, desenvolvido pela Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Esporte e Lazer.

Vestida a caráter, a vereadora atalaiense Janaína do Cal proporcionou neste domingo (12), a ida de crianças da comunidade Sapé, localizada no Povoado Olhos D’água, para participarem do Projeto Rua Fechada. O projeto é desenvolvido pela Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Esportes e Lazer.

Essas crianças fazem parte de um projeto social naquela comunidade, o ENCONTRO COM A LEITURA, da qual a vereadora Janaína já esteve visitando e é uma incentivadora desse trabalho com essas crianças.

No Rua Fechada, puderam apresentar com muita felicidade, o projeto para a comunidade presente.

“Foi um momento de muita alegria, aprendizado, cultura e lazer. Promover e incentivar a leitura, é a melhor forma de educar nossas crianças”, destacou a vereadora, que também parabenizou a prefeita Ceci Rocha e a secretária Joana D’arck, pela idealização do Rua Fechada.