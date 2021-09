Vereador Anderson Medeiros agradece Prefeitura por atender seu pedido e fechar rua para prática de atividades esportivas e culturais

O vereador Anderson Medeiros usou suas redes sociais na tarde desta sexta-feira (3), para comemorar o atendimento a sua Indicação 010/2021, onde solicita ao Governo Municipal que promova o fechamento da Rua Barão José Miguel para o trânsito de veículos aos domingos e feriados, como incentivo à prática de atividades esportivas, culturais e de lazer pelas famílias atalaienses.

A Indicação do vereador Anderson Medeiros foi protocolada e aprovada na Câmara Municipal, há exatos um mês, no dia 3 de agosto.

A Prefeitura divulgou o projeto RUA FECHADA, que terá início já neste próximo domingo (5), com uma vasta programação, com skate, breking dance, cama elástica, exposição cultural, Grupo Afroginga, rada de Capoeira, microfone livre para artistas da terra e muito mais.

“Com certeza vai proporcionar as crianças e aos jovens de nossa cidade um local de diversão, com brinquedos e muito mais. Queremos agradecer em nome do povo atalaiense a prefeita Ceci Rocha e a secretária de esporte e lazer Joana D’arck, por mais uma Indicação atendida”, destaca o vereador atalaiense.