Em entrevista, vereador Rudinho destaca Projetos de Lei de sua autoria que trarão benefícios aos atalaienses

Na manhã desta última terça-feira, 31 de agosto, o vereador Rudinho Rodrigues (PSC), foi o entrevistado da vez da Rádio Web do site Atalaia Pop, com o radialista Adaias Ferraz.

O vereador foi o mais votado no último pleito eleitoral, com 1377. É o líder do Governo Ceci Rocha na Câmara Municipal e vem se destacando por sua atuação no Legislativo, buscando através de importantes Projetos de Lei, melhorias para a população de Atalaia.

Na entrevista, Rudinho destacou os projetos 006 e 007 de 2021, que tratam sobre a isenção de IPTU para portadores de doenças gravas, raras, impactantes ou em estágio terminal e que regulamenta a contratação de estagiários nos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo.

Ouça logo abaixo, na integra, a entrevista exclusiva para a Rádio Atalaia Pop: