Empate garante o Girador na próxima fase do Campeonato dos Municípios Alagoanos

Esportes - Há 6 dias Distrito Branca recebe visitas ilustres para acompanhar a final do torneio de futebol organizado pela vereadora Janaína do Cal Equipe do Palmeiras foi a grande campeã da competição.

Câmara Municipal - Há 2 dias Anderson Medeiros propõe PL para proibir pintura de veículos e portas com pistola em vias públicas, sem a devida proteção

Cidade - Há 2 dias Rede Bem Drogarias chega a Atalaia. Marca conta com várias unidades franqueadas espalhadas pelo Brasil

