No reencontro dos últimos finalistas, Amigos de Ouricuri e Vira Virou ficam no empate por 2 a 2.

O Estádio O Luizão, em Atalaia, foi palco de um jogão de bola no reencontro das duas equipes finalistas do último Campeonato Intermunicipal Master, Amigos de Ouricuri e Vira Virou. A partida foi disputada na tarde deste sábado (28).

Se a edição anterior só foi decidida nos pênaltis, com o Vira Virou campeão e o Amigos de Ouricuri ficando com o vice, a partida deste sábado mostrou que o equilíbrio continua o mesmo e as duas equipes seguem fortes para brigar novamente pelo título.

O placar foi 2 a 2, com dois gols do artilheiro Da Silva, garantiu mais um importante ponto para a equipe atalaiense.

O Amigos de Ouricuri representa Atalaia nesta competição Master e contou mais uma vez com o apoio da Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Esporte e Lazer, como forma de apoiar e incentivar a prática do esporte no município.