Vereador Cicinho Melo fala sobre o retorno dos trabalhos em Plenário e a expectativa para o segundo semestre em Atalaia

Na manhã desta terça-feira (10), o chefe do Legislativo atalaiense, vereador Cicinho Melo (PSC) recebeu em seu gabinete o radialista Adaias Ferraz, para mais uma entrevista exclusiva para a Rádio Web do site Atalaia Pop.

Presidindo a Câmara Municipal pela segunda vez, o vereador Cicinho vem tendo mais uma condução elogiável a frente da Casa Hilton Agra de Albuquerque.

Na entrevista, falou sobre o retorno dos trabalhos após o recesso, sobre os projetos que tramitam na Casa, os avanços que o município vem tendo em apenas sete meses de mandato da gestão Ceci Rocha, sobre a eleição 2022, entre outros temas.

“No retorno deste segundo semestre, alguns projetos foram devolvidos da Câmara para o Poder Executivo. O projeto está sendo reformulado, que é o da taxa de iluminação pública e o projeto da aquisição de um terreno para construção de uma creche. E, temos um trabalho de fortalecer mais nosso município com as obras que estão sendo feitas. Recomeçou a construção das quadras poliesportivas do município, obra tão esperada, que já teve recursos gastos em duas outras gestões e nunca terminaram. Mas, agora com a prefeita Ceci Rocha está sendo retomada a construção dessas quadras, que será muito importante pra população. Temos reformas de Postos de Saúde, de Escolas. Quer dizer, é um Governo que está trabalhando em prol da população de Atalaia”, destacou o vereador Cicinho Melo.

Ouça logo abaixo a entrevista na íntegra: