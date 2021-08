Marcos Rebollo inicia nova etapa de seu projeto social e entrega cadeira de rodas no Distrito Ouricuri

A semana começou de forma muito especial para a família do Paulinho, residentes no Distrito Ouricuri, zona rural de Atalaia. É que dando início a mais uma etapa de seu importante projeto social, o vereador Marcos Rebollo esteve nesta segunda-feira (9), naquela comunidade, realizando a entrega de uma cadeira rodas que tantos benefícios trará na vida deste jovem atalaiense.

A cadeira de rodas chega para o Paulinho sem nenhum custo. Feita sob medida, visando proporcionar um maior conforto e facilidade na locomoção. Um grande apoio para os pais do garoto.

O vereador destacou que este projeto social é um compromisso seu em fazer sempre o bem para os atalaienses. “Estamos aqui para fazer o bem. Quero sempre continuar sendo acionado por vocês, para que a gente possa manter esse compromisso com o povo de Atalaia. A nossa missão é ajudar”, destaca o vereador Marcos Rebollo.

“Agradecer ao nosso amigo vereador Marcos Rebollo, que está nos apoiando aqui, pois tanto que precisava desta cadeira para o meu filho. Graças a Deus conseguimos isso com o amigo Marcos”, comentou emocionado Paulo, pai do Paulinho.

“Vejo que é um trabalho de amor e agradecer ao vereador Marcos e a Eliene, porque foram eles que concretizaram isso. Que Deus abençoe”, comentou a mãe.

Agente de Saúde no município de Atalaia há 25 anos, Eliene comenta sua emoção e destaca que nunca tinha visto uma ação dessa na comunidade. “Como Agente de Saúde aqui na Ouricuri, vi a necessidade desta criança, vi que precisava de uma cadeira de rodas. Quando me disseram que Marcos Rebollo estava possibilitando consulta com médico especialista na doença do Paulinho, isso me comoveu e disse que tinha essa criança que é deficiente. A bota o vereador informou que só quando passar pelo especialista, mas que conseguiria a consulta e também uma cadeira de rodas. Fiquei muito emocionada, pois nunca tinha visto isso. Certeza que você seguir junto desse cara e ser mais uma a fazer parte desta luta. Tendo mais pessoas que precise, vou em busca do vereador Marcos para que ele me ajude a ajudar essas pessoas”.