Marcos Rebollo agradece prefeita Ceci Rocha por atender sua Indicação em apoio aos funcionários do SAAE

Na tarde desta sexta-feira (6), o vereador Marcos Rebollo (MDB) agradeceu a prefeita Ceci Rocha (PSC) por atender seu pedido e realocar os funcionários do SAAE para a Prefeitura de Atalaia. A prefeita reunida com os funcionários do SAAE, alinhando todos os pontos referentes a privatização do órgão.

Os funcionários viveram longos meses de impasse, por conta da possibilidade de perder sua estabilidade e emprego com a chegada da BRK Ambiental, empresa que vai passar a gerir o serviço de água e esgoto no município.

Marcos Rebollo destacou que esse pedido está presente em sua Indicação de número 015/2021, de 22 de junho de 2021, aprovado por unanimidade na Câmara Municipal.

“Recebi várias ligações hoje de funcionários do SAAE, que graças a Deus serão realocados para o município. São pais de famílias que passaram por concurso público. Agradecer a prefeita Ceci Rocha por atender mais uma Indicação do vereador Marcos Rebollo. Nosso compromisso continua com você atalaiense, com você servidor, para que a gente venha conseguir nossos objetivos. Conte sempre com esse vereador amigo, que nunca vai virar as costas para a classe trabalhadora e nenhum munícipe deste município”, destacou o vereador.