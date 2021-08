Na volta das sessões, vereadora Lays Melo destaca que foi um recesso de trabalhos em prol da população atalaiense

Nesta terça-feira (3), no retorno dos trabalhos legislativos do município de Atalaia, a vice-presidente da Casa, vereadora Lays Melo participou de uma entrevista exclusiva com o radialista Adaias Ferraz, para a Rádio Web do site Atalaia Pop.

Na oportunidade, a vereadora Lays Melo fez um balanço das ações realizadas nos seus primeiros sete meses de mandato, destacou um recesso legislativo de trabalhos em prol da população, falou sobre projetos que tramitam na Câmara e da união da Casa em prol de ajudar os seus representados, ou seja, a população atalaiense.

“Acredito que Atalaia está sim no rumo certo. Temos só sete meses de uma gestão. Eu como vereadora, estou até aqui com o plano de ação e sempre percorro as Secretarias para avaliar esse plano, vê o que está sendo desenvolvido no município”, comentou.

Lays Melo fez questão de destacar um importante trabalho que vem sendo desenvolvido na Secretaria Municipal de Educação. “Queria destacar neste momento a importância da equipe da Secretaria de Educação, uma equipe muito bem formada. Neste recesso pude acompanhar essa parceria que a nossa Secretaria de Educação fez com o SENAI, onde o jovem já sairá capacitado para o mercado de trabalho”.

“Além de legislar e julgar, uma das principais funções do vereador é fiscalizar, é está junto do secretariado, da executiva, avaliar bem os projetos que estão sendo desenvolvidos na cidade. Podem ter certeza, falo por mim, que estou fazendo muito bem isso”, completou a vereadora.

Confira logo abaixo a entrevista na íntegra: