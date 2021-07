Vereador Marcos Rebollo solicita construção de quadra de futevôlei na Praça do Trevo

No intuito de oferecer aos atalaienses oportunidades para a prática desportiva no município, o vereador Marcos Rebollo (MDB) protocolou nesta segunda-feira (5), Indicação solicitando da Secretaria de Esportes e Lazer a construção de uma quadra de futevôlei na Praça do Trevo, localizada na parte baixa da cidade.

O parlamentar lembra que a prática do futevôlei vem despertado cada vez mais o interesse dos atalaienses e que é importante construiu locais para a prática deste esporte.

“Solicito também da secretária de esportes, Joana D’ark, que reative a quadra de futevôlei em frente ao Hospital João Lyra Filho, que construa uma aqui na Praça do Trevo, bem como outras quadras nos Distritos do nosso município, na Branca, Ouricuri, Santo Antônio, para que venha trazer esporte e lazer para a população do município de Atalaia”, comentou o vereador Marcos Rebollo.

A reivindicação será apresentada ao Plenário do Poder Legislativo, na próxima sessão, para após sua aprovação, ser encaminhada ao órgão competente.