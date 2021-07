Vereador Cicinho Melo destaca primeiro semestre do Legislativo e os avanços no município

Nesta última terça-feira (29), o presidente do Poder Legislativo atalaiense, vereador Cicinho Melo (PSC), participou de uma entrevista exclusiva com o radialista Adaias Ferraz para a Rádio Web do site Atalaia Pop.

Na oportunidade, o vereador Cicinho destacou os trabalhos da Casa neste primeiro semestre e também os avanços no município, nestes seis primeiros meses do Governo Ceci Rocha.

“A gente sente as melhoras no nosso município. Críticas, sempre vai ter, pois por mais que você faça, sempre vai ter alguém que não concorda. Na minha visão, como um dos políticos mais antigos de Atalaia no Legislativo, vejo uma melhora em termo de pagamento de salário em dia, na limpeza do nosso município, a Saúde com mais condições de trabalho para dar atendimento ao povo de Atalaia. Esta conquista do Poder Executivo do programa Cidade Linda, fruto de trabalho. Foram seis meses de obras e de ações positivas para o povo de Atalaia. A prefeita está de parabéns por seu trabalho e que continue melhorando cada vez mais”, destacou o presidente.

Confira logo abaixo a entrevista na íntegra: