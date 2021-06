Marcos Rebollo pede a realocação dos funcionários efetivos do SAAE para a Prefeitura de Atalaia

O vereador Marcos Rebollo (MDB) protocolou nesta segunda-feira (21), na Câmara Municipal de Atalaia, sua Indicação 015/2015, onde pede que todos os funcionários efetivos do SAAE sejam realocados para a Prefeitura de Atalaia. A Indicação será colocada em votação na sessão de amanhã, 22 de junho.

“Que a Prefeitura de Atalaia possa ver essa situação dos funcionários do SAAE, juntamente com a BRK. Se possível, que siga o modelo de Marechal Deodoro e Barra de Santo Antônio, que já realocaram esses profissionais na Prefeitura. Enviamos para o Executivo, solicitando que seja feita dessa forma ou que a prefeita apresente outra forma de fazer um acordo com os funcionários do SAAE”, destaca Marcos Rebollo.

Na última sessão ordinária, dia 15 de junho, o vereador atalaiense já tinha levantado esta questão, comentando sobre as mensagens que vem recebendo de funcionários do SAAE preocupados com a não definição até o momento, de como fica a situação dos funcionários a partir de julho.

A BRK Ambiental, empresa que venceu o leilão da Companhia de Água e Saneamento de Alagoas (Casal), vai assumir de vez os serviços de tratamento de água e esgoto na Região Metropolitana de Maceió, incluindo Atalaia, a partir do próximo dia 1º de julho.