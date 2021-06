Indicação coletiva solicita ao Governador Renan Filho a duplicação da ponte que liga o centro à Rodoviária de Atalaia

Melhorar o tráfego de veículos em uma das localidades com o trânsito mais caótico de Atalaia, além de garantir mais segurança aos pedestres. É com esta intenção que a Câmara Municipal de Atalaia aprovou na sessão ordinária desta terça-feira (15), Indicação Coletiva endereçada ao governador Renan Filho, solicitando a duplicação da Ponte Ernesto Lopes, que liga o centro a Rodoviária da cidade.

A autoria da Indicação é do presidente da Casa, vereador Cicinho Melo (PSC), que na sessão do dia 25 de maio, levantou a importância de uma união dos vereadores para solicitar não um paliativo, mas um projeto que possa sanar de vez esse problema antigo do município.

A solicitação do chefe do Legislativo foi prontamente acompanhada pelos demais vereadores, com o objetivo de que o pedido chegue com mais força às mãos do Governador Renan Filho.