Atendendo Requerimento da vereadora Janaína do Cal, deputada Fátima Canuto solicita instalação de torres de telefonia no Distrito Branca

Vereadora Janaína do Cal e deputada estadual Fátima Canuto.

A Assembleia Legislativa de Alagoas discutiu em Plenário na manhã desta terça-feira, 8 de junho, uma indicação de autoria da deputada Fátima Canuto ao Governo de Alagoas, solicitando às operadoras de telefonia móvel, a instalação de torres adequadas e com capacidade suficiente para transmissão do sinal de telefonia móvel no Distrito Branca.

A solicitação atende ao Requerimento nº 002/2021, de autoria da vereadora Janaína do Cal, que foi aprovado pela Câmara Municipal em 20 de abril e encaminhado a deputada Fátima Canuto.

Em seu Requerimento a vereadora atalaiense lembra que é uma demanda antiga da população do Distrito Branca. “Como representante do Povo nesta Casa e considerando que a implementação de uma abrangente Política Nacional de Telecomunicações deve ser tratada de maneira urgente, integrada e responsável, reitero a presente indicação e rogo urgente apoio da Excelentíssima Deputada”, destacava Janaína do Cal.

O apoio solicitado foi prontamente atendido pela deputada Fátima Canuto, aumentando a expectativa dos moradores do Distrito Branca, de que este sonho antigo seja, enfim, realizado.