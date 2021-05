Vereador Neto Acioli pede prioridade na vacinação dos funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social

O vereador Neto Acioli (PP), apresentou na sessão ordinária desta terça-feira (25), sua Indicação 021/2021, onde solicita do Poder Executivo de Atalaia, que inclua os servidores que trabalham na Secretaria Municipal de Assistência Social entre os grupos prioritários para imunização contra a COVID-19.

De acordo com Neto Acioli, o motivo é a exposição a que os profissionais da área de assistência social estão sujeitos, uma vez que a demanda por seus serviços tem sido grande, mesmo durante a pandemia. “Os servidores estão diariamente em contato com o público do nosso município”, destacou.

Sua Indicação foi aprovada de forma unânime e segue agora para análise da prefeita Ceci Rocha e da Secretaria de Saúde, Nilza Maria Malta.