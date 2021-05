Alexandre Tenório pede prioridade na vacinação contra a covid-19 para os que trabalham com transporte público em Atalaia

O vereador Alexandre Tenório (MDB) solicitou a Prefeitura Municipal de Atalaia, por meio da Indicação nº 013 de 27 de abril de 2021, a inclusão dos que trabalham com transporte público no município, no calendário das categorias prioritárias do plano de vacinação contra Covid-19.

A Indicação do vereador Alexandre inclui os motoristas da Prefeitura, como também os motoristas e ajudantes do transporte alternativo de vans. Também os que transportam passageiros apenas no município.

Para o parlamentar, os profissionais dessa categoria estão desde o começo da pandemia, expostos a doença. “Esses motoristas transportam diariamente uma grande quantidade de passageiros e, com isso, estão expostos aos riscos de contaminação”, destacou em sua justificativa.

A proposição foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes a sessão e seguiu para ao órgão responsável, para que possa atender à solicitação do vereador.