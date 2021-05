Vereador Anderson Medeiros participa de cerimônia de entrega de sementes no Distrito Ouricuri

O vereador Anderson Medeiros (PSC), participou ao lado da prefeita Ceci Rocha (PSC), do secretário de Agricultura Cláudio Acioly e de outros vereadores, na tarde desta sexta-feira, 21 de maio, da cerimônia de entrega de mais de uma tonelada de sementes de feijão e milho para agricultores do Distrito Ouricuri.

A sementes vão beneficiar agricultores cadastrados no Programa Planta Alagoas, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Agricultura de Alagoas e com a EMATER.

“É importante diversificar a atividade agrícola, por isso gostaria de parabenizar a prefeita Ceci Rocha e aos demais envolvidos nesta importante ação, pois estão dando atenção aos agricultores de nossa cidade”, enfatizou o vereador Anderson Medeiros.