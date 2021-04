Marcos Rebollo acompanha ações do Governo Municipal para sanar problemas de alagamento no Povoado Boca da Mata

O vereador do município de Atalaia, Marcos Rebollo (MDB), esteve nesta terça-feira (27), visitando novamente o Povoado Boca da Mata, para conferir de perto as ações que estão sendo realizadas para sanar os problemas de alagamentos naquela região, próxima a BR-316. O vereador junto com a prefeita Ceci Rocha (PSC), estiveram no último dia 11 visitando a localidade.

Uma grande quantidade de entulhos, de lixos obstruía a bueira, impossibilitando assim o bom escoamento das águas das chuvas, causando o alagamento.

Em atendimento a Indicação do vereador Marcos Rebollo a Prefeitura já enviou engenheiro para analisar a situação e também realizou a limpeza na localidade. “Contem sempre com o vereador Marcos Rebollo e com a prefeita Ceci Rocha, pois sempre estamos em parceria para ajudar os munícipes atalaienses”, comentou.

“Um problema antigo, onde a Prefeitura terá que fazer um trabalho de colocação de bueiras e canalização, para que possibilite o escoamento, principalmente em período de chuvas. Estou sempre presente e a disposição de todos para atender os anseios da comunidade, para fazer Indicações a prefeita, solicitando a resolução o mais rápido possível, para trazer qualidade de vida a nossa população”, destacou o vereador que é considerado um dos mais atuantes do Poder Legislativo atalaiense.

Em suas redes sociais, a prefeita Ceci Rocha também destacou as ações que foram realizadas na localidade e pediu a colaboração da população. “Pedimos a população que nos ajude, não coloquem lixo nos córregos e nas vias públicas. Acredito que agora, quando chover não vai mais alagar”.