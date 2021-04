Vereador Rudinho busca a instalação de um posto para emissão de carteira de identidade no município de Atalaia

Em reunião no Instituto de identificação, em Maceió.

Nesta última segunda-feira, dia 26 de abril, o vereador Rummenigge Rodrigues, o Rudinho (PSC) esteve reunido com o novo superintendente do Instituto de Identificação de Alagoas, Anízio Amorim, na sede daquele órgão, em Maceió. A reunião contou com a presença de Rodolpho Rodrigues, representando a atual gestão municipal.

Em pauta, uma solicitação para que seja instalada um Posto de Identificação no município de Atalaia, para atender os atalaienses, ofertando serviços de emissão de Carteira de Identidade, 2ª via e renovação.

O vereador Rudinho reforçou sua solicitação na sessão ordinária desta terça-feira, dia 27, apresentando seu Requerimento de número 001/2021, que também será encaminhado ao Governador do Estado, Renan Filho.

“Tive a felicidade de receber a informação de que o pedido, que também foi reforçado pela nobre deputada Fátima Canuto (PSC), foi atendido e que muito em breve Atalaia vai receber um Ponto do Instituto de Identificação, que já era para ter acontecido em muitos anos em nossa cidade. Vai facilitar muitos aos atalaienses adquirirem esse documento, dando cidadania aos jovens do município que ainda não tem”, destaca o vereador Rudinho.

Rudinho também informou que já busca junto com a Prefeitura de Atalaia, um prédio para que esse posto possa funcionar. “Há contrapartida do município e a prefeita Ceci Rocha (PSC), ao qual quero deixar os meus agradecimentos, juntamente com o secretário de Administração, o James, se comprometeram de realizar essas contrapartidas para que o Instituto de inicie de imediato”.

Segundo o vereador atalaiense, Alagoas irá inaugurar seis pontos no Estado e o superintendente se comprometeu de que Atalaia será o primeiro a ser inaugurado.