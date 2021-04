Entrevista exclusiva do presidente da Câmara de Atalaia vereador Cicinho Melo ao radialista Adaias Ferraz

Na manhã desta última terça-feira (20), o Presidente do Poder Legislativo Atalaiense, o vereador Cicinho Melo (PSC) recebeu em seu gabinete na Câmara Municipal, o radialista Adaias Ferraz, para uma entrevista exclusiva para a Rádio Web do site Atalaia Pop.

Na oportunidade, o experiente legislador, que recentemente venceu a luta contra a covid-19, falou sobre seu retorno aos trabalhos, sobre as ações que estão sendo desenvolvidas na atual Legislatura, sobre a problemática da água no Distrito Santo Antônio, sobre a organização da feira livre do bairro José Paulino e outros assuntos.

“A gente vem analisando que não tem mais tempo para errar, porque cada vez que se erra há um atraso em nosso município. A Câmara está bem unida, está preparada para acompanhar o desenvolvimento, aprovar o projeto que beneficie a maioria. Não podemos mais andar pra atrás e para isso a Câmara hoje está bem preparada, com bons vereadores. A intenção da nossa prefeita também é boa. Atalaia é uma cidade difícil, com uma área territorial muito grande, com vários Povoados e Assentamentos. Mas, para isso tem o administrador, que tem que achar o jeito para dar o melhor de si. Sabemos que não é fácil, mas também não é tão difícil”, destacou o vereador Cicinho durante a entrevista.

CONFIRA A ENTREVISTA NA INTEGRA LOGO ABAIXO:

Vereador Cicinho Melo (PSC), presidente da Câmara Municipal de Atalaia