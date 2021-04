Vereadora Lays Melo apresenta Indicações direcionadas a cultura e a saúde

Participando de forma remota da sessão ordinária desta terça-feira, dia 20 de abril, a vereadora Lays Melo (PSC) apresentou três importantes Indicações para o município. Duas que tratam sobre a vacinação contra a covid-19 e uma direcionada a classe artística atalaiense.

Direcionada ao secretário a prefeita Ceci Rocha e ao secretário de Cultura, José Urânio, solicitando que seja organizada uma LIVE CULTURAL com a participação de todos os artistas da terra. “A classe se encontra a mais de uma ano sem realizar show”, destaca a vereadora Lays em sua justificativa.

Para a Secretaria Municipal de Saúde, Lays Melo pede que sejam vacinados contra a covid-19 todos os Conselheiros Tutelares do município e também que o Drive Thru, que vem contribuindo significativamente para o avanço da imunização no município, também seja realizado em finais de semana.

“Muitos filhos trabalham durante a semana e não conseguem levar seus pais para vacinação”, comenta Lays Melo.

Todas as Indicações foram aprovadas de forma unânime e seguem para análise do Poder Executivo.