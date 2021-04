Janaina do Cal protocola Requerimento a Deputada Estadual Fátima Canuto solicitando implantação de torre de telefonia celular no Distrito Branca

A vereadora Janaína do Cal protocolou na sessão ordinária desta terça-feira (20), na Câmara Municipal de Atalaia, um Requerimento endereçado a deputada estadual Fátima Canuto, onde solicita a implantação de torre de telefonia celular no Distrito Branca.

A vereadora ressaltou que no contexto globalizado em que vivemos, o telefone celular é o principal meio de comunicação da atualidade. “Possibilita a integração das pessoas em qualquer lugar do mundo, deixando à margem da sociedade as regiões que vivenciam a realidade de isolamento comunicacional, impedindo seu crescimento socioeconômico e político, como ocorre no Distrito Branca”, destacou Janaína.

O Requerimento da vereadora Janaína do Cal foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes e segue agora para a deputada Fátima Canuto, que vem sempre trabalhando em prol do município de Atalaia, na Assembleia Legislativa.