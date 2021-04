Prefeitura atende Indicação da vereadora Janaína e altera dias de funcionamento do comércio local

Com o novo Decreto Municipal nº 22/2021, a Prefeitura de Atalaia atende a Indicação 012/2021 apresentada pela vereadora Janaína do Cal, na sessão ordinária do dia 23 de março, alterando os dias de funcionamento do comércio local.

Agora, as lojas, galerias e centros comerciais no município de Atalaia passarão a funcionar de terça á sexta-feira das 9h às 18h, no sábado das 8h ás 13h, vedado o funcionamento no domingo e na segunda.

Para a vereadora, a medida vai diminuir o reflexo negativo econômico das medidas sanitárias impostas pelo Decreto devido a pandemia, que são necessárias, estão causando aos comerciantes.

A vereadora Janaína do Cal parabenizou a prefeita Ceci Rocha por atender seu pedido e destacou seu compromisso em representar a população atalaiense. “Estarei sempre em busca das melhorias para nossa cidade e nossa população”.