Câmara aprova Indicação do vereador Neto Acioli que solicita melhorias nos campos de futebol de Atalaia

Na sessão ordinária desta terça-feira (30), a Câmara Municipal de Atalaia aprovou por unanimidade a Indicação 012/2021 de autoria do vereador Neto Acioli, que solicita a Prefeitura de Atalaia, que realize a completa revitalização dos 15 campos de futebol públicos do município.

Solicitação visa proporcionar melhores condições aos desportistas atalaienses praticarem o esporte.

Antes de mesmo de protocolar a Indicação, o vereador Neto Acioli se reuniu com a equipe da Secretaria Municipal de Esporte, onde pôde destacar a importância do avanço das ações que visem a melhoria da prática esportiva no município.

A solicitação segue agora para o Poder Executivo.