Câmara aprova Indicação do vereador Marcos Rebollo que solicita abrigo e castração para animais abandonados em Atalaia

A Câmara Municipal de Atalaia aprovou por unanimidade, na sessão ordinária desta terça-feira (30), a Indicação 001/2021 de autoria do vereador Marcos Rebollo, que solicita ações voltadas para animais em situação de abandono, no município de Atalaia.

A Indicação solicita da prefeita Cecília Rocha (PSC), que faça uma parceria com clínicas veterinárias da cidade para castração, como também a disponibilização de um local que sirva de abrigo para os animais que perambulam pelas ruas do município.

Fazendo uso da palavra, o vereador Marcos Rebollo se mostrou surpreso e feliz com o tamanho da repercussão positiva da ação proposta.

“Na semana passada comentei aqui sobre a indicação de um projeto para um canil aqui na cidade, para recolher cães, gatos e animais que circulam na BR. Vocês não têm ideia do que recebi de mensagens no meu Instagram, no meu WhatsApp. É uma coisa impressionante o amor que as pessoas tem aos animais. Juro que não tinha noção de quantas pessoas hoje estão ligadas a essa atividade de cuidar de animais. Fiquei muito feliz, pois foi um projeto que atingiu pessoas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e pessoas locais querendo ser voluntárias no projeto. Isso mostra que no nosso mundo violento, onde as drogas estão prevalecendo, tem pessoas de bom coração que querem fazer o bem”, destacou o vereador.

Marcos Rebollo também comunicou importantes avanços neste projeto. “O veterinário Max Lyra, que tem uma clinica veterinária, vai fazer do projeto. Confirmou que vai ser o veterinário do projeto, que vai castrar animais. São pessoas voltadas para ajudar. Se o mundo tiver pensamentos assim teremos um Brasil, um Estado, uma cidade melhor, sem rancor e ódio, sempre contribuindo em prol da população e dos animais que são inofensivos. O Ernades, meu irmão, conhecido como Profeta, doou um terreno de 20 por 30 para fazer um canil aqui na Beira Rio”, completou o vereador, destacando que tem certeza que a prefeita vai dar a sua contribuição e que ele vai convidar todos os vereadores para fazer parte do projeto.