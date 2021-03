Vereador Rudinho destaca ações de busca ativa que resultou no aumento do número de alunos matriculados em Atalaia

O vereador Rudinho (PSC), líder da bancada do Governo na Câmara Municipal, destacou na sessão ordinária desta terça-feira (30), as ações de busca ativa escolar que estão sendo desenvolvidas pela atual gestão municipal, no intuito de ampliar o acesso à Educação em todas as modalidades de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA).

De acordo com o vereador, é um compromisso da atual administração reverter a situação de diminuição que vinha ocorrendo na quantidade alunos na rede municipal, combatendo assim a evasão escolar. Já são mais de 9.100 alunos matriculados em Atalaia para o ano letivo de 2021.

“Parabenizar a secretária de Educação, a senhora Glauciane e a excelentíssima senhora prefeita Ceci Rocha, pelo trabalho realizado na busca ativa de alunos. A quantidade de alunos, me recordo que foi criticada no inicio desse ano, dizendo que era um número baixo. Mas, o trabalho aconteceu, um trabalho sério, com compromisso e envolvendo toda a equipe daquela Secretaria e hoje temos a felicidade de informar a população que temos mais de 9.100 alunos matriculados na rede municipal de ensino. Um número bastante expressivo e que é fruto do bom trabalho que vem sendo realizado na Secretaria de Educação”, destaca o vereador Rudinho.