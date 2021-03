Lays Melo pede ao Executivo que realize testagem para Covid-19 nos profissionais da Educação em trabalho presencial

A necessidade da testagem para Covid-19 em todos os profissionais da Educação que estão trabalhando de forma presencial, foi tema da solicitação feita pela vereadora Lays Melo (PSC), através da Indicação 009/2001, protocolada na sessão ordinária desta terça-feira (30).

Lays Melo justificou seu pedido com base no contato direto que esses profissionais estão tendo com os pais dos alunos. “Em virtude das atividades educacionais que não podem parar, como atendimento aos pais, matrículas, entrega de trilhas, planejamento e outros”.

A vereadora atalaiense destaca ainda o avanço dos casos no estado e no município, “é necessário fazer testes nesses profissionais que estão na luta para fazer a Educação acontecer, cuidando assim do bem de todos”, finaliza a vereadora.

A Indicação foi aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes a sessão online, da Câmara de Atalaia, que mais uma vez foi presidente pela vereadora Lays Melo, vice-presidente da Casa, por conta da ausência do presidente Cicinho Melo, que vem se recuperando de um problema em sua saúde.