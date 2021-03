Neto Acioli pede calçamento para a Rua da Poeira, no bairro José Paulino

Durante a sessão ordinária desta terça-feira, 30 de março, na Câmara Municipal de Atalaia, o vereador Neto Acioli (PP) solicitou ao Executivo que faça o calçamento da localidade conhecida como Rua da Poeira, no bairro José Paulino, próxima a estrada que dá acesso à Copervales.

Outra alternativa para solucionar esse problema, foi apresentada pelo vereador Neto Acioli durante a sessão online, com a possibilidade de inclusão da referida rua no Projeto Minha Cidade Linda, do Governo do Estado, que muito em breve vai beneficiar outras localidades do bairro José Paulino, com calçamento e urbanização.

O vereador destacou que são cerca de 150 a 200 metros de calçamento. “Essa obra vai resolver um sério problema dos moradores que reclamam das condições em que a rua fica, durante as chuvas, como também da poeira, que acaba causando problemas de saúde, principalmente às crianças”, explicou.

Neto Acioli irá formalizar sua solicitação com uma Indicação que será apresentada na próxima sessão ordinária, dia 6 de abril.