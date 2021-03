Vereador Alexandre Tenório solicita construção de creche escola no Conjunto Maria de Nazaré

Riquelmy foi aluno da Escolinha Meninos de Ouro, em Atalaia e teve uma passagem vitoriosa pela base do Sport Recife.

Esportes - Há 7 dias Natural de Ouricuri, Riquelmy Oliveira é destaque na base do Flamengo Riquelmy foi aluno da Escolinha Meninos de Ouro, em Atalaia e teve uma passagem vitoriosa pela base do Sport Recife.

Com gol de Riquelmy, Flamengo Sub-17 vence o Madureira nos pênaltis e conquista a Copa FCB

