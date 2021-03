Alexandre Tenório solicita elaboração de Projeto de Lei para Atalaia participar do consórcio de aquisição de vacinas

A Câmara Municipal de Atalaia aprovou por unanimidade na sessão ordinária desta terça-feira (23), a Indicação nº 011/2021, de autoria do vereador Alexandre Tenório, que solicita ao Poder Executivo a elaboração de um Projeto de Lei que autorize Atalaia a integrar o consórcio de municípios para aquisição direta de vacinas contra a Covid-19.

De acordo com o vereador Alexandre Tenório, o ingresso do município no consórcio vai facilitar a compra dos imunizantes em grande quantidade pelas cidades, agilizando assim o plano de vacinação nacional.

Caso a solicitação seja atendia, um Projeto de Lei será encaminhado a Câmara Municipal, para sua devida apreciação e aprovação.