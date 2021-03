Sessão da Câmara de Atalaia volta a ser presidida por uma mulher após mais de quatro anos

Com a impossibilidade do vereador-presidente Cicinho Melo participar dos trabalhos legislativos, por motivo de saúde, a sessão ordinária desta terça-feira (23) foi presidida pela jovem vereadora Lays Melo, vice-presidente da Câmara de Atalaia. A sessão foi realizada de forma online, como medida de prevenção ao covid-19.

Há quatro anos e três meses que uma mulher não presidia uma sessão do Poder Legislativo de Atalaia.

A presidente em exercício usou da palavra para lamentar a ausência do presidente Cícero Melo, desejando um rápido restabelecimento da saúde do chefe do Legislativo atalaiense.

“Gostaria de agradecer a Deus pela possibilidade de presidir essa sessão de hoje. Dobro os meus joelhos e peço a Deus em orações pelo nosso presidente Cicinho, que ele se recupere logo e volte para esta Casa, para estar aqui junto a mim, continuando os trabalhos”, destacou.

A vereadora Lays Melo também lamentou o falecimento do seu amigo Leopoldo, filho do diretor do SAAE de Atalaia, o ex-vereador Chico Xavier. “Dizer que lamento muito o falecimento do Leopoldo, o Léo, o meu amigo, amigo de trabalho. Xavier é uma pessoa quase da família. É um dia muito triste. Meus sinceros sentimentos ao meu colega Xavier. Meu carinho a toda família”.