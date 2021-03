Anderson Medeiros solicita elaboração de Projeto de Lei que torne Igrejas e templos religiosos, atividade essencial

O vereador Anderson Medeiros (PSC) defendeu a elaboração de um Projeto de Lei por parte do Executivo, que torne as Igrejas e demais templos religiosos de qualquer culto, como atividade essencial no município de Atalaia, em período de calamidade pública e pandemia.

A Indicação foi apresentada na sessão ordinária desta terça-feira (23), aprovada por unanimidade e segue agora para a prefeita Ceci Rocha.

A preocupação do vereador atalaiense é compartilhada com a classe religiosa do município, que temem, com um possível agravamento sanitário, um fechamento total das Igrejas e templos religiosos, impossibilitando o acesso aos fiéis.

“O apoio oferecido pela Igreja em tempos de crises como o que estamos passando é extremamente importante para fortalecer a fé espiritual das pessoas. O cuidado com a saúde é indiscutível, mas também é preciso cuidar da mente, da alma e do espírito”, destaca Anderson Medeiros.

O Vereador ressaltou que mesmo com a aprovação desse projeto, as Igrejas e templos deverão manter as medidas sanitárias para conter o avanço da covid-19, a exemplo da utilização do álcool em gel e distanciamento social. “Independentemente da denominação ou da religião, as pessoas precisam de apoio espiritual e emocional para enfrentar esse momento”, concluiu Anderson Medeiros.

Atualmente, pelo Decreto Municipal 21/2021, os templos, as Igrejas e demais instituições religiosas estão funcionando com apenas 30% de sua capacidade.