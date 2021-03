Vereadora Lays Melo solicita do Executivo a reforma e urbanização do Cruzeiro, no bairro Alto do Cruzeiro

Vereadora Lays Melo em visita ao Cruzeiro, no bairro Alto do Cruzeiro.

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (16), realizada de forma virtual como medida de prevenção a covid-19, a vereadora Lays Melo (PSC), solicitou da prefeita Cecília Rocha (PSC), a reforma e a urbanização do Cruzeiro, localizado no bairro Alto do Cruzeiro, em Atalaia.

A solicitação foi formalizada através da Indicação de número 006/2021, sendo aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes a sessão.

Lays Melo destacou em sua justificativa a situação de abandono que se encontra aquele local, que tem um grande potencial de se tornar um ponto turístico religioso.

“A localidade encontra-se em estado de abandono, com muitos matos, entulhos e falta de iluminação. O intuito da reforma e urbanização é dar um lugar digno e confortável a todos os fiéis que procuram e fazem daquele local um lugar de preces, podendo também se transformar futuramente em um ponto turístico de nossa cidade”, destaca vereadora Lays Melo.