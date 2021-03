Vereadora Janaína apresenta Indicações em busca de melhorias para o Distrito Branca

Vereador Janaína do Cal durante a sessão ordinária desta terça-feira (16), realizada de forma virtual.

Moradora do Distrito Branca e voz sempre ativa na busca do desenvolvimento daquela localidade, a vereadora Janaína do Cal apresentou na manhã desta terça-feira (16), durante a sessão ordinária, duas importantes Indicações para o Distrito Branca..

A sessão foi realizada de forma virtual, de acordo com a resolução 001/2021 do Poder Legislativo, que adotou medidas mais restritivas no funcionamento do trabalho interno da Casa, em combate à propagação da COVID-19.

Em sua Indicação de número 10/2021, a vereadora Janaína solicita da prefeita Ceci Rocha e do secretário de esportes Sergio Melo, que sejam construídos banheiros e vestiários no campo de futebol do Distrito Branca. “Os atletas não têm lugar adequado para trocarem de roupa, como também para fazerem suas necessidades fisiológicas”, destacou.

Já na Indicação de número 11/2021, a vereadora pede urgência à Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Infraestrutura, para que seja feita a troca de um poste localizado na Rua 04 (beco que dá acesso a Rua da Igreja), no Distrito Branca.

“O poste está quebrado há muito tempo e encontra-se escorado em um muro, podendo causar sérios acidentes”, justifica Janaína do Cal.

As duas Indicações foram aprovadas de forma unânime pelos vereadores presentes e seguem agora para o Poder Executivo.

Ainda durante a sessão, a vereadora também fez uso da palavra, onde solicitou mais uma vez a colaboração de todos os cidadãos no que concerne aos cuidados pessoais e com o próximo no combate a COVID- 19.

Também reforçou seu pedido a Secretaria de Saúde, através de suas coordenarias de Vigilância Sanitária, de epidemiologia e de endemias, bem como a Guarda Municipal e Defesa Civil, para a intensificação da fiscalização e ações de prevenção e combate a COVID-19. “Que este trabalho seja estendido aos Povoado e Distritos”, concluiu a vereadora Janaína.