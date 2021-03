Vereador Anilson Júnior propõe título de Cidadã Atalaiense à deputada estadual Fátima Canuto

O vereador Anilson Júnior vai apresentar uma Indicação para que o legislativo conceda o Título de Cidadã Atalaiense à deputada estadual Fátima Canuto “em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em favor da população”, como justificou o vereador durante a sessão ordinária desta última terça-feira, 9 de março.

O Título de Cidadão Atalaiense é uma das maiores honrarias que pode ser concedida pela Câmara Municipal. A proposta foi bem aceita pelos demais vereadores e deve iniciar sua tramitação já nas próximas sessões.

“Vem se demonstrando uma grande parceira, a deputada estadual, a Dra. Fátima Canuto. Todas as demandas que estou tendo com relação a saúde, prontamente sou encaminhado para uma assessora que, muito atenciosa, dá todo tipo de atenção as famílias que precisam realmente desse atendimento de Saúde. Por esse motivo e também por eu ver realmente a deputada Fátima Canuto hoje, querendo se envolver na sociedade de Atalaia. Já comprou a briga do tão sonhado calçamento da parte alta da cidade. Até há Indicação, por estar mais perto do Governador, cobrando que essa grande obra saia para o município de Atalaia”, destacou o vereador Anilson Júnior em seu pronunciamento.

A deputada estadual Fátima Canuto é a principal parceria política da prefeita de Atalaia, Ceci Rocha, sua nora. Vem ajudando o atual governo municipal com importantes ações, contemplando inclusive o município com poços artesianos que em muito vão ajudar no melhoramento do abastecimento de água no município.

Vereador Anilson Júnior durante a Sessão Ordinária.