Em entrevista ao radialista Adaias Ferraz, vereador Neto Acioli destaca início de seu mandato no Legislativo

O vereador Neto Acioli (PP) foi o entrevistado da semana na Rádio Web do site Atalaia Pop, onde bateu um papo com o radialista Adaias Ferraz e comentou sobre o início de seu mandato, a expectativa sobre a nova gestão e a importante parceria com a Copervales. A entrevista aconteceu na sala de reuniões da Câmara Municipal.

Sobre o início do seu primeiro mandato como representante da população atalaiense, Neto Acioli destaca que vem trabalhando incansável para melhor atender os atalaienses. “Lutamos três eleições e não conseguimos alcançar o objetivo. Mas, graças a Deus, nesta quarta candidatura conseguimos alcançar o objetivo e estamos aqui trabalhando e procurando dar o que é de melhor pelo povo de nossa terra”.

Indagado se já é possível notar as mudanças que foram tão prometidas pela atual administração, durante a campanha eleitoral, o vereador acredita que está muito cedo para qualquer avaliação.

“Acredito que está muito cedo. O povo acreditou no novo e deu uma votação expressiva. Eu acredito, eu tenho esperança nesse Governo que está iniciando. Acredito que se o Executivo trabalhar em harmonia com o Legislativo, será uma coisa boa, pois só quem sai ganhando com isso é o povo. Com união, transparência e trabalho, se Deus quiser, vai dar certo”, destaca Neto Acioli.

Adaias Ferraz ressaltou a atuação do legislador, que recentemente conseguiu garantir a matrícula e o transporte escolar para 39 alunos de fazendas próximas à Copervales, alunos da Escola Francisco Lopes de Farias, que desabou grande parte de sua estrutura. A notícia foi divulgada no site Atalaia Pop.

“Apresentei a Indicação aqui na Câmara, que foi votada e aprovada pelos colegas vereadores. Mas, já tinha procurado antes a secretária de Educação, que me atendeu muito bem, onde se mostrou muito comprometida com a causa dos alunos daquela região. São cerca de 40 alunos que estariam sem condições de estudar. A prefeita também se mostrou preocupada, a quem quero agradecer seu empenho. Ontem a tarde estive com a secretária de Educação e a coordenadora, onde visitamos todas as mães dos alunos, que durante essa semana vão ser matriculados aqueles que não estavam, para estudarem na zona urbana da nossa cidade”.

Neto Acioli também comentou sobre a feira livre do bairro José Paulino e as necessidades de uma maior organização para melhor atender a população. “Torço para que aquela feira aumente. Tanto a da Vila, como a de Atalaia. Tenho a esperança que no futuro o Poder Executivo coloque aquela feira num local que não atrapalhasse aquelas residências. Quarta feira já começam a montar as bancas e atrapalham que mora lá. Peço que o Poder Executivo dê uma fiscalizada melhor, pata que veja altura de banca e aglomeração de pessoas, por conta dessa pandemia que estamos vivendo. Quando você fala numa mudança de local, numa organização melhor, tem pessoas que podem pensar que o vereador é a favor que acabem com aquela feira, mas muito pelo contrário, quero que ela seja organizada e que seja feito algo diferente, para que fique mais bonito e mais seguro”.

O vereador Neto destacou que seu mandato será incansável em ajudar os atalaienses, principalmente os mais necessitados. “Era um sonho meu legislar para o povo da minha terra, para ajudar sempre no que precisa. Na verdade, sempre fiz, pois no que pude, sempre tentei ajudar. Mesmo sem mandato, quando os amigos e a população me procuraram, sempre tentei resolver a situação”.

Neto Acioli também destacou a grande parceria que existe entre o vereador e a Copervales. “Também tenho uma parceria muito grande com a diretoria da Copervales. O presidente da Copervales é meu primo, o diretor financeiro também. Acredito que quando a Copervales está funcionando, ela é o braço direito do nosso município. Na campanha, o presidente Túlio fez até alguns vídeos comigo, dizendo que esse laço entre Câmara, Prefeitura e Copervales tem uma importância muito grande do meu mandato, para fazer essa ponte. Está dando certo, acredito que continuará dando certo e é a nossa população que tem a ganhar”, comentou o vereador atalaiense.

Em suas considerações finais, Neto Acioli pediu a Deus para que essa pandemia passe o mais rápido possível. “Vamos pedir a Deus que esse vírus que vive acabando com o povo do mundo e tenho certeza que a única esperança nossa é Jesus, que é quem vai dar um basta em tudo isso, pois o nosso povo não aguenta mais sofrer tanto. Com fé em Deus e Nossa Senhora, logo isso estará passando para vivermos em paz e voltarmos para a nossa vida normal”, concluiu.