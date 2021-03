Vereadora Janaína do Cal destaca em entrevista a continuidade de um trabalho atuante como representante dos atalaienses

Na manhã desta última terça-feira, 2 de março, a vereadora Janaína do Cal recebeu em seu gabinete, na Câmara Municipal, o radialista Adaias Ferraz, para uma entrevista exclusiva para a Rádio Web do site Atalaia Pop. A parlamentar destacou, entre outros assuntos, que continuará sendo uma representante atuante da população atalaiense e também o início do governo da prefeita Ceci Rocha.

“Agradecer mais uma vez a todos os atalaienses que confiam na vereadora Janaína do Cal, me reconduzindo aqui para mais um mandato, nosso segundo mandato, onde não faremos diferente e continuarei vereadora atuante. Ligada aos anseios da população e aos anseios do Distrito Branca. Continuaremos com os nossos programas sociais, onde agora no final de março, reinicia o “Sopão na sua Rua”, projeto este que vem acontecendo desde 2017”, destacou a vereadora Janaína.

Sobre o atual governo municipal, a vereadora comentou que acredita que Atalaia viverá novos tempos. “De mãos dadas com a gestão da prefeita Ceci Rocha, a quem depositei e deposito toda a minha confiança. Ela tem todo o meu apoio e tenho certeza que Atalaia viverá novos tempos”.

Vereadora e advogada de profissão, Janaína comenta sobre sua atuação como representante da população atalaiense, principalmente do Distrito Branca, no qual teve a maior votação já obtida por um candidato a vereador, naquela localidade.

“Há mais de vinte anos vivo na política. Estou no meu segundo mandato, mas dentro de casa caminhamos no sexto mandato. Quatro do meu esposo (Cal) e agora dois meu. Vivemos a política, principalmente no Distrito Branca, que é maior do que muitas cidades alagoanas. A carência lá é muito grande. Vou deixar a interrogação, mas é um projeto de uma grandiosidade imensa que já está saindo do papel se será um marco na história de Atalaia. Vai acontecer aqui, uma parceria da vereadora Janaína do Cal, com o Cal Branca e com a prefeita Ceci Rocha. Vocês aguardem, principalmente a população do Distrito Branca, Ouricuri e Porangaba, pois um grande projeto vem aí para beneficiar essas regiões, tão esquecidas em outras gestões”, destaca a vereadora.

A vereadora também comentou sobre três Indicações de sua autoria que foram apresentadas na última Sessão Ordinária, realizada logo após a entrevista.

“Apresento hoje quatro Indicações, sendo três de suma importância para o nosso município. Uma delas, solicito a prefeita para que junto ao Governo do Estado, implante um Posto da Policia Militar no Distrito Branca, pois precisamos muito disso. Outra Indicação, como trata-se de um projeto que mexe com o financeiro, não pode ser de iniciativa minha, mas apresento a Indicação para que a prefeita encaminhe a esta Casa um Projeto de Lei que isente os feirantes de Atalaia, da taxa de ocupação do solo. Em tempos de pandemia, vivemos uma crise financeira e eles não menos do que todos. É uma taxa pequena, mas que pode fazer a diferença na vida de muitos feirantes. A minha terceira Indicação é que ontem iniciamos o mês de março, o mês da mulher e solicito que a prefeita, através da Secretaria de Assistência Social, crie através de um Projeto de Lei, a Coordenadoria da Mulher, voltada exclusivamente para a mulher atalaiense, com enfrentamento da violência domestica, na geração de emprego e renda, na questão da saúde”, pontuou a vereadora, informando que já tinha feito esse pedido na gestão anterior, mas infelizmente não foi atendida.

Questionada sobre a organização da feira no bairro José Paulino, onde a população vem solicitando da gestão melhorias nesse sentido, Janaína disse que fará essa solicitação. “A solicitação vai ser feita, podem contar com esta vereadora, onde vou levar essa problemática para a prefeita, para que junto a Secretaria de Planejamento, vejam uma melhor solução. Que seja bom para o feirante, que não prejudique ninguém, pois o comércio não pode ser prejudicado. Sabemos que é uma situação crítica, que não depende só do Governo, mas sim da participação e consciência de cada cidadão”.

Em suas considerações finais, a vereadora Janaína do Cal destacou que seu gabinete está aberto à população atalaiense. “A ferramenta Vereadora Online, que uso através do meu WhatsApp, está funcionando, qualquer pessoa pode mandar sua reclamação, sua sugestão, sua crítica, pois estamos aqui para tentar fazer o melhor para ajudar a prefeita no que for necessário. Temos 60 dias desse novo Governo, mas tenho certeza que as coisas já começaram e vão caminhar para o progresso, desenvolvimento e a mudança que o atalaiense tanto espera e tanto sonha. Terá o meu apoio sim, no que for para melhorar a vida do cidadão atalaiense, pode contar com a vereadora Janaína do Cal”, finalizou a vereadora.