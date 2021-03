Vereador Neto Acioli destaca importância da vacinação drive thru na imunização contra a covid-19

Acompanhado pelos vereadores Toni Barros (MDB) e Marcos Rebollo (MDB), o vereador Neto Acioli (PP) fez questão de acompanhar de perto o início da vacinação pelo sistema drive thru em Atalaia, com o objetivo de imunizar idosos atalaienses acima de 79 anos de idade.

Ação teve início nesta quinta-feira (4) e segue até esta sexta-feira (5), das 8 às 17 horas, na Praça do Trevo.

Durante a visita ao ponto de vacinação, o parlamentar conversou com a secretária de Saúde Nilza Maria, com os profissionais de saúde, com a equipe da guarda municipal e acompanhou todas as etapas do processo de vacinação. Neto Acioli elogiou a organização e a estrutura montada pelo Governo Municipal.

“A organização e o atendimento humanizado me chamou muito a atenção, além disso, a praticidade visto que garante a esse público, que passe menos tempo possível exposto ao risco”, relatou o vereador Neto Acioli.

O vereador fez questão também de parabenizar em nome do diretor GM Tiago, toda a Guarda Municipal pelo importante apoio que vem sendo dado nesta e em todas as demais ações de combate ao avanço da covid-19 no município de Atalaia.

Vereadores de Atalaia ao lado da Guarda Municipal.