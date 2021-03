Indicação da vereadora Lays Melo pede instalação de lixeiras nas praças de Atalaia

Com a Indicação de número 002/2021, apresentada e aprovada na Sessão Ordinária desta terça-feira (02), a vereadora Lays Melo (PSC) solicita a instalação de lixeiras em cada praça da cidade de Atalaia, para viabilizar de forma adequada a coleta do lixo, tornando as praças mais limpas.

Segundo a parlamentar, sua Indicação é fundamentada na preocupação com o meio ambiente.

“Visa a melhoria do sistema de limpeza e higiene nas ruas do nosso município, evitando que o lixo seja jogado no chão, nos gramados, nas plantas, ocasionando acumulo em locais indevidos. Se não bastassem, serve também como meio de proliferação de pragas, de ratos, que são vetores de doenças sérias, bem como a ação de cães que espalham o lixo pelas ruas”, destaca Lays Melo em sua justificativa.

Lays Melo destaca também que se pedido atende uma reivindicação da população, pois o acumulo de lixo em locais inadequados, traz diversos incômodos para os moradores.

“As lixeiras por sua vez são fundamentais para o correto armazenamento temporário do lixo produzido diariamente pela cidade, pois mantém o meio urbano limpo”, completou.

A vereadora ainda sugere a instalação de coleta seletiva.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Durante a mesma Sessão Ordinária, a vereadora Lays Melo também apresentou a Indicação de número 003/2021, onde solicita da prefeita Ceci Rocha, através da Secretaria competente, a ampliação da iluminação pública referente a orla rodoviária, situada no bairro José Paulino.

“É sabido que a orla rodoviária do bairro José Paulino é a porta de entrada ou saída da cidade e abriga várias lanchonetes, food trucks, praça, entre outros estabelecimentos, nos quais há uma grande circulação de pessoas, gerando lucro para a cidade. Sendo assim, trata-se de uma área que precisa de uma maior atenção e urbanização a fim de proporcionar um ambiente seguro, iluminado e bonito para o lazer dos munícipes”, destaca a vereadora em sua justificativa.

As Indicações seguem agora para as mãos da prefeita Ceci Rocha, para que os órgãos competentes façam os estudos de viabilidade.

Vereadora Lays Melo fazendo uso da palavra na Tribuna.