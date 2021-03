Aprovadas na Câmara, Indicações do vereador Anderson Medeiros pedem melhorias para o Povoado Olhos D’água

O Plenário da Câmara de Vereadores do município de Atalaia analisou e aprovou, por unanimidade, nesta terça-feira (02), três indicações encaminhadas pelo vereador Anderson Medeiros (PSC), que visam melhorias para o Povoado Olhos D’água, nas áreas de saúde, educação e lazer.

Na oportunidade, o parlamentar que está em seu primeiro mandato como representante do povo atalaiense, pontuou a importância desses melhoramentos para a comunidade, chamando a atenção não só dos vereadores, mas, como dos órgãos competentes.

Em sua Indicação 001/2021, Anderson Medeiros solicita ao Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, que se faça a reforma completa da sala de vacinas do Posto de Saúde do Povoado Olhos D’água, inclusive com a instalação de um ar-condicionado na referida sala.

Na Indicação 002/2021, o vereador solicita a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja feita a reforma completa no Clube daquela localidade, para melhor servir toda a comunidade.

Na área de Educação, Anderson também solicita ao secretário Eraldo Brasil, através da Indicação 003/2021, a reforma na Biblioteca Pública do Povoado Olhos D’água, para que possa ser melhor utilizada pelos estudantes daquela localidade.