Vereador Anilson Júnior pede educadores entre as prioridades na vacinação contra a COVID-19

Na iminência da volta às aulas na rede municipal de Atalaia e com discursos de que está se preparando uma estrutura para aulas presenciais, o vereador Anilson Júnior (MDB) defendeu durante o uso da Tribuna na Sessão Ordinária desta última terça-feira (23), que os educadores do município sejam incluídos entre as prioridades na vacinação contra a Covid-19.

Seu discurso foi bastante aplaudido pelos educadores que acompanhavam a sessão na Casa Hilton Agra de Albuquerque. Inclusive, a exigência de segurança sanitária para o retorno das aulas presenciais, com garantia de vacinas para os profissionais da educação, é um tema que vem sendo discutido nacionalmente pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE.

“A gente já começa a ouvir sobre o retorno das aulas e nós que somos educadores, sabemos o quanto é importante educar as crianças num contato direto, pois os colegas sabem que essas aulas remotas, não fazem um bom trabalho. Mas, temos também família. Eu estou com um pai acamado, que está passando por um problema de câncer e eu tenho medo de voltar pra sala de aula, ter contato com 500 ou 600 alunos e de alguma forma contrair o vírus e levar pra casa, terminando com a história de vida do meu pai. Que os educadores também sejam incluídos como prioridade na vacinação”, destaca Anilson Júnior, que também é professor da rede municipal.

Para o vereador atalaiense, o único paliativo que traz segurança é a vacinação. “Hoje a única forma que tem de ter um paliativo é essa vacina, principalmente com essa variante que está chegando do coronavírus”, concluiu.

Sobre a vacinação de professores, o Ministério da Saúde coloca a categoria no grupo quatro de prioridades, após idosos, profissionais de saúde, indígenas e pessoas com doenças crônicas. Ainda não há data para aplicar doses em profissionais do ensino.

Vereador Anilson Júnior durante a sessão ordinária desta última terça-feira (23).