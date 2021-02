Lays Melo solicita do Executivo que faça um estudo para perfuração de poço artesiano no São Sebastião

A Indicação da vereadora Lays Melo (PSC) de nº 001/2021, em que solicita ao Poder Executivo que faça um estudo para a perfuração de um poço artesiano no bairro São Sebastião, em Atalaia, foi apresentada na Sessão Ordinária realizada nesta última terça-feira, dia 23 de fevereiro.

Em defesa de sua Indicação, a vice-presidente da Casa esclareceu que se trata de uma reivindicação feita pelos moradores, pois os mesmos encontram dificuldades com o abastecimento de água potável naquela região.

“A presente Indicação é necessária em função de que os moradores enfrentam dificuldade com a inexistência de água no local, que sabemos ser primordial ao consumo dos mesmos, impossibilitando o desenvolvimento de suas atividades”, destaca a vereadora Lays Melo.

Lays Melo também destacou a importância da água para a qualidade de vida daquela população que vem sofrendo com a escassez ao longo dos últimos anos. “O acesso a água potável é fator de grande importância para a qualidade de vida da população, sendo indispensável que possamos disponibilizar toda a estrutura adequada para o bairro citado que vem ao longo dos anos sofrendo com a escassez no acesso a este bem tão preciso”, conclui a vereadora.

A Indicação foi aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes e segue agora para a prefeita Cecília Rocha.