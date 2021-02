Vereador Anilson Júnior solicita do Governo de AL que informe a data de início do Minha Cidade Linda em Atalaia

Com grande expectativa, os atalaienses aguardam o começo das obras do programa Minha Cidade Linda, que contemplará Atalaia com mais de 11 milhões em investimentos, com saneamento, pavimentação em paralelepípedos, instalação de academias ao ar livre e parques infantis, além de outros serviços de qualificação de espaços públicos.

Na Sessão Ordinária desta última terça-feira (23), a primeira da nova Legislatura, o vereador Anilson Júnior (MDB) apresentou o Requerimento 001/2021, onde solicita do secretário de Estado da Infraestrutura, o senhor Maurício Quintela Lessa, que informe a data de início desta importante obra para a cidade.

Em Atalaia, o programa Minha Cidade Linda irá contemplar os bairros São Sebastião, Jagatá, Paraíso, Parque do Futuro I, Parque do Futuro II, entre outras localidades. “A população aguarda que esta obra seja logo iniciada, pois ela irá trazer qualidade de vida para milhares de famílias e mais desenvolvimento para esta importante região da cidade”, destaca o vereador Anilson Júnior.

Na mesma sessão, o vereador aproveitou para apresentar cinco Indicações ao Poder Executivo, com o objetivo de reforçar a importância das obras de pavimentação e saneamento nestas localidades.

O Requerimento e as Indicações foram aprovados por unanimidade.