Parceria entre o vereador Neto Acioli e Copervales leva caminhão-pipa para abastecer comunidade na Brasileira

Recentemente o vereador do município de Atalaia, Neto Acioli (PP), foi convidado a visitar a comunidade Varese, localizada no Povoado Brasileira, para ver de perto a difícil situação que os moradores daquela localidade vem enfrentando com a falta de água que já dura mais de 15 dias.

Sensível com aquela situação e na qualidade de representante da população atalaiense, o vereador imediatamente entrou em contato com a diretoria da Cooperativa Agrícola do Vale do Satuba – Copervales, que disponibilizou um caminhão-pipa para abastecer as casas daquela comunidade. O abastecimento nas residências ocorreu na tarde deste sábado (20).

A importante parceria entre o vereador Neto Acioli e a Copervales beneficiou mais de 20 famílias.

“Gostaria de agradecer a Copervales, através do diretor-presidente e meu primo Túlio Tenório Acioly e do gerente Ricardo Paiva, pois com essa parceria pudemos amenizar o sofrimento dessa comunidade que merece todo o nosso respeito. A minha expectativa, que é a mesma da comunidade Varese, é que o abastecimento d’água seja normalizado o quanto antes”, destaca o vereador Neto Acioli.

O vereador fez questão de acompanhar de perto o caminhão-pipa abastecendo as caixas d’águas e os demais reservatórios.

Caminhão-pipa chegando na comunidade.