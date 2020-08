Câmara aprova projetos de Lei para denominação de avenida, prédios e espaços públicos em Atalaia

Em duas sessões extraordinárias realizadas de forma virtual na manhã desta quarta-feira (05), a Câmara Municipal de Atalaia aprovou por unanimidade dos vereadores presentes, seis projetos de Lei oriundos do Poder Executivo, que denomina avenida, prédios e espaços públicos no município de Atalaia, como forma de homenagear filhos ilustres de Atalaia.

O Projeto 06 de 15 de julho de 2020 presta uma homenagem ao ex-vereador e ex-presidente do Poder Legislativo atalaiense, Rdjalma Tenório Portela, pai do atual presidente da Casa, vereador Alexandre Tenório. “Agradeço o voto de todos os vereadores e a iniciativa do prefeito Chico Vigário, de ter colocado o nome do meu pai em um prédio público. Só tenho que agradecer e transmitir para vocês esse momento que é de alegria e consideração que vocês tiveram com o meu pai”, destacou Alexandre Tenório.

Vereadores sinalizavam voto em cada um dos projetos.

O Projeto 07 de 29 de julho de 2020 presta uma homenagem a Moisés Tenório de Albuquerque Silva, pai do atual Procurador Gerald do Estado de Alagoas, Dr. Márcio Tenório. Com a aprovação unânime, seu nome irá denominar a Academia de Saúde localizada na Praça Aristides Rosa Agra, no bairro José Paulino, que brevemente será inaugurada pelo Governo Municipal.

O Projeto 08 de 29 de julho de 2020 é uma homenagem a comunidade católica de Atalaia, com a denominação da Praça localizada na Avenida José Procópio de Albuquerque, no bairro José Paulino, de Praça Nossa Senhora das Graças.

O Projeto 09 de 29 de julho de 2020 é uma homenagem ao ex-vereador e ex-presidente do Poder Legislativo atalaiense, Manoel Ferreira Barros, pai do ex-vereador Marconde Barros e do atual vereador Toni Barros. A avenida principal do bairro Bittencourt, que está recebendo uma grande obra de calçamento, levará o seu nome.

O Projeto 10 de 29 de julho de 2020, presta uma grande homenagem póstumas ao ex-vereador e ex-vice-prefeito de Atalaia por duas oportunidades, Elvio Alves Brasil, com seu nome colocado no Espaço de Lazer localizado na Rua José Lopes Duarte, no bairro José Paulino, em frente ao Hospital municipal. “não posso deixar de registrar aqui a importância do meu tio Elvio Brasil, homem de bem, homem honrado e que nos deixou a exatamente onze meses que nos deixou. Tanto no seu papel de homem, de cidadão, de vereador, de vice-prefeito, de pessoa que representou essa cidade tão bem. Uma pessoa que representou tão bem a nossa família e que hoje recebe essa homenagem, com seu nome em uma praça. É digno de todas as homenagens”, destacou a vereadora Camyla Brasil, cobrando também que o Poder Público realize melhorias naquele espaço.

O Projeto 11 de 29 de julho de 2020, é uma homenagem a ex-primeira dama do município, Cicei Melo, mãe do prefeito Chico Vigário e do vereador Fernando Vigário. A creche municipal localizada no Distrito Santo Antônio, agora passa a levar seu nome. “Nós da família ficamos muito feliz com a homenagem, onde a Creche próxima a sua residência, recebe seu nome, de Ceci Vigário”, comentou o vereador Fernando Vigário.

Na oportunidade também foi aprovado o Projeto de Lei de número 16 de 16 de dezembro de 2019, que cria a estrutura administrativa e organizacional do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos do município de Atalaia e dá outras providências.

Na próxima terça-feira (11), retornam as sessões ordinárias de forma presencial, sem a presença do público, conforme determinação da Mesa Diretora. Os atalaienses poderão acompanhar ao vivo através da Rádio Web do site Atalaia Pop.

CLIQUE AQUI e confira a 1ª Sessão Extraordinária.

CLIQUE AQUI e confira a 2ª Sessão Extraordinária.