Câmara Municipal de Atalaia realiza sessão extraordinária para discutir assuntos relacionados ao enfrentamento do novo coronavírus

Na manhã desta última terça-feira, 19, a Câmara Municipal de Atalaia realizou sua segunda reunião extraordinária através de videoconferência, com a participação de todos os parlamentares.

A ação se fez necessária em decorrência do decreto estadual que impõe medidas de isolamento social para impedir a proliferação do novo coronavírus (Covid-19).

Com os trabalhos presididos pelo vereador Alexandre Tenório, todos os treze vereadores utilizaram o tempo da palavra para comentar e sugerir ação no enfrentamento da pandemia no município, com foco principal no cuidado com a saúde das pessoas, mas sem esquecer das graves consequências econômicas.

