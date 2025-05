Em indicação conjunta, vereadores Rudinho e Jaminho Brasil pedem pavimentação asfáltica nas ladeiras principais dos Altos

Uma indicação conjunta dos vereadores Rudinho (MDB) e Jaminho Brasil (PP) solicitando a pavimentação asfáltica das principais ladeiras dos bairros conhecidos como "Altos", foi aprovada por unanimidade na sessão ordinária da Câmara Municipal desta terça-feira (20).

O documento, protocolado na Casa Legislativa, pede ao Poder Executivo a pavimentação das ruas Manoel Cano (Alto do João Miranda), Joaquim Vieira (Alto do Cruzeiro) e da via principal que dá acesso ao Mirante.

Na justificativa apresentada pelos parlamentares, as ruas citadas são consideradas vias de acesso essenciais para moradores, já que ligam os bairros à Unidade Básica de Saúde e à Escola Municipal Antônio Vieira da Costa.

Continua após a publicidade

“A melhoria da infraestrutura dessas ladeiras é fundamental para facilitar o acesso aos serviços públicos nestas localidades”, afirmam os vereadores.

Continua após a publicidade

Com a aprovação em plenário, a proposta foi encaminhada para análise da prefeita Ceci.