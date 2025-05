Arco Metropolitano de Maceió será ampliado até Atalaia, anuncia ministro

O Arco Metropolitano de Maceió terá o projeto expandido para incluir um trecho da rodovia BR-316 que corta o município de Atalaia. O anúncio foi feito pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, que também confirmou que mais uma rodovia de Alagoas, localizada no Vale do Paraíba, será federalizada.

Segundo anunciou o ministro na terça-feira (20), durante encontro com a prefeita de Atalaia, Ceci Hermann, e outros gestores que participam da Marcha a Brasília, Renan Filho disse que o trecho da BR-316 que passa na cidade de Atalaia será incluído ao projeto do Arco Metropolitano, o que garantirá que a via seja duplicada até Maceió.

“Já determinamos a elaboração do projeto para que Atalaia esteja no processo de duplicação. Em breve, se Deus quiser, as pessoas vão sair de Atalaia até Maceió em pista dupla”, afirmou Renan Filho.

Continua após a publicidade

O projeto do Arco Metropolitano de Maceió prevê a duplicação das rodovias BR-316 e 424 que corta os municípios de Pilar, Marechal Deodoro e Satuba, todas na região Metropolitana de Maceió.

Continua após a publicidade

Com a inclusão do novo trecho da BR-316, pelo menos mais 31 quilômetros da rodovia serão duplicados entre as cidades de Atalaia e Pilar.

Como será o Arco Metropolitano de Maceió

As obras do Arco Metropolitano já foram iniciadas na rodovia BR-424. Nesta primeira etapa, 16 quilômetros serão duplicados, com objetivo de reduzir a lentidão e o tráfego entre o Polo Industrial de Marechal Deodoro e as cidades de Pilar e Satuba.

Este trecho do Arco Metropolitano está contemplado no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) e receberá R$ 252,7 milhões em investimentos do Governo Federal. Segundo a pasta, o prazo para a conclusão das obras é de 24 meses.

O projeto completo apresentado prevê ainda construção de três viadutos: um no entroncamento com a AL-101 Sul, nas imediações do posto do Batalhão da Polícia Rodoviária (BPRV); um segundo no entroncamento para o Polo Industrial José Aprígio Vilela, em Marechal Deodoro; e um terceiro no trevo com a BR-316, no Pilar, além da duplicação da ponte sobre o Riacho dos Remédios. Os dois trechos que compõem a obra viária têm previsão de investimentos de R$ 600 milhões.

“Isso vai desafogar o trânsito da avenida Fernandes Lima e da Via Expressa, facilitar o escoamento da produção industrial, fortalecer o turismo, colaborar com a geração de emprego e permitir que o estado de Alagoas se desenvolva e melhore a vida das pessoas”, disse o ministro dos Transportes, Renan Filho.